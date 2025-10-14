Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Felipe te cuenta esta semana que está con su amigo GOLDERICK, Duende de desatrancar el Dinero.

El poder de la Abundancia y Simpleza

Este maravilloso Ser se caracteriza por ser Guardián de Tesoros materiales y espirituales. Como tal, su existencia está circunscrita al espacio subterráneo donde vive, rodeado de metales preciosos y saberes todavía más valiosos. Entre esos metales quiere enseñar a los humanos a que consigan su verdadera fortuna y bienestar.

Se trata de un Duende que nos muestra el camino hacia otro tipo de realidades que ya están en nuestro subconsciente, muy profundo y que por una u otra razón como humanos vamos olvidando. Él nos permite redescubrir nuestros propios valores y habilidades para obtener abundancia material y espiritual.

GOLDERICK es sabio y nos dice que debemos apreciar lo simple de la vida para poder vivir en abundancia y armonía. Nos recuerda también que nadie sube una montaña, sin conocer el camino primero. Para el Duende GOLDERICK, recordar viejos recuerdos y establecer lazos con lo nuevo (aceptando las condiciones de la vida y buscando oportunidades) son las pautas para que la luz divina de la Abundancia llegue a nuestras vidas y seamos dignos de ella.

"Dejar que fluyan deseos sanos y apreciar lo que tenemos, nos libera, permitiendo que la conexión con las energías de la fortuna penetren en nuestra vida y nos hagan afortunados en el plano espiritual y terrenal".

Siempre se lo consideró un Duende muy dado a los niños y a aquellos que desean cumplir antiguas promesas que se hicieron a sí mismos hace mucho tiempo. Cuando deseen tener este mágico Ser, hay que hacerlo teniendo la verdadera imagen ya que ella misma es la "Magia de la Abundancia" y el mismo los guiara a conseguirla. La Fe mueve montañas y los duendes ayudan a recobrar esa Fe perdida.

Esta Semana el Duende Golderick te brindara tres números de la suerte: 753. Si logras equilibrar abundancia, el deseo y la simpleza. Te permitirán acertar con tus números los azares de la vida.

El número 7: equivale al "Duende de la Creación" Este Duende es portador del 7° sello. El Siete es un número de gran significado. De acuerdo con antiguos saberes místicos; El creador creó el mundo con siete cualidades divinas. La vida misma entera es un reflejo de ellas. Es bueno tener presente a este duende para emprender nuevos proyectos.

El número 5: equivale al "Duende de la Curiosidad" Se trata de un geniecillo muy curioso que gusta de la Aventura, la libertad, el cambio y la exploración, la variedad, la sensualidad, busca el conocimiento mediante la diversión, es viajero y esta estimulado por la imaginación. Un Duende con mucha suerte para los que buscan guiarse por la intuición esta semana.

El número 3: equivale al "Duende de los Lagos" Es uno de los Duendes más tranquilos en cuanto a actitud, es perseverante y metódico, pero no por ello menos tenaz, deseoso concretar sueños pendientes. Este Duende será de mucha suerte esta semana.