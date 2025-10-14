Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Liliana Chelli presenta los números de la suerte de la mano de Felipe, a quien esta semana lo acompaña su amigo Golderick.
El Duende Felipe te pide que lo sigas en Instagram @duendefelipeok y para comunicarse por cualquier pregunta al celular 11 5745 6102 por WhatsApp.
Felipe te cuenta esta semana que está con su amigo GOLDERICK, Duende de desatrancar el Dinero.
Este maravilloso Ser se caracteriza por ser Guardián de Tesoros materiales y espirituales. Como tal, su existencia está circunscrita al espacio subterráneo donde vive, rodeado de metales preciosos y saberes todavía más valiosos. Entre esos metales quiere enseñar a los humanos a que consigan su verdadera fortuna y bienestar.
Se trata de un Duende que nos muestra el camino hacia otro tipo de realidades que ya están en nuestro subconsciente, muy profundo y que por una u otra razón como humanos vamos olvidando. Él nos permite redescubrir nuestros propios valores y habilidades para obtener abundancia material y espiritual.
GOLDERICK es sabio y nos dice que debemos apreciar lo simple de la vida para poder vivir en abundancia y armonía. Nos recuerda también que nadie sube una montaña, sin conocer el camino primero. Para el Duende GOLDERICK, recordar viejos recuerdos y establecer lazos con lo nuevo (aceptando las condiciones de la vida y buscando oportunidades) son las pautas para que la luz divina de la Abundancia llegue a nuestras vidas y seamos dignos de ella.
"Dejar que fluyan deseos sanos y apreciar lo que tenemos, nos libera, permitiendo que la conexión con las energías de la fortuna penetren en nuestra vida y nos hagan afortunados en el plano espiritual y terrenal".
Siempre se lo consideró un Duende muy dado a los niños y a aquellos que desean cumplir antiguas promesas que se hicieron a sí mismos hace mucho tiempo. Cuando deseen tener este mágico Ser, hay que hacerlo teniendo la verdadera imagen ya que ella misma es la "Magia de la Abundancia" y el mismo los guiara a conseguirla. La Fe mueve montañas y los duendes ayudan a recobrar esa Fe perdida.
Esta Semana el Duende Golderick te brindara tres números de la suerte: 753. Si logras equilibrar abundancia, el deseo y la simpleza. Te permitirán acertar con tus números los azares de la vida.
El número 7: equivale al "Duende de la Creación" Este Duende es portador del 7° sello. El Siete es un número de gran significado. De acuerdo con antiguos saberes místicos; El creador creó el mundo con siete cualidades divinas. La vida misma entera es un reflejo de ellas. Es bueno tener presente a este duende para emprender nuevos proyectos.
El número 5: equivale al "Duende de la Curiosidad" Se trata de un geniecillo muy curioso que gusta de la Aventura, la libertad, el cambio y la exploración, la variedad, la sensualidad, busca el conocimiento mediante la diversión, es viajero y esta estimulado por la imaginación. Un Duende con mucha suerte para los que buscan guiarse por la intuición esta semana.
El número 3: equivale al "Duende de los Lagos" Es uno de los Duendes más tranquilos en cuanto a actitud, es perseverante y metódico, pero no por ello menos tenaz, deseoso concretar sueños pendientes. Este Duende será de mucha suerte esta semana.