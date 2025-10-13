La Cámara Nacional Electoral rechazó reimprimir las boletas en la Provincia

"En esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires", explicó la CNE. Su fallo respondió a un planteo de La Libertad Avanza (LLA) que solicitaba la reedición de las boletas para eliminar la figura de Espert en la oferta de los comicios legislativos del próximo 26 de octubre.

La CNE recordó, además, que la implementación de la BUP implica un riguroso proceso de diseño, aprobación e impresión reglado por el Código Electoral Nacional. En este caso, dicho proceso ya se encontraba "precluído", tal como lo había informado la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires.

Sin título-1 El fallo de la CNE significó un revés para el Gobierno, que pretendía reemplazar la imagen de Espert por la de Diego Santilli.

Un informe técnico de las autoridades del Correo fue clave en la decisión, ya que establecía el 16 de octubre como fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires. El proceso de reimpresión de las nuevas boletas, según el Correo, demandaría al menos cinco días.

De esta manera, la fecha límite para que fuera materialmente posible reimprimir las boletas ya había vencido el viernes 10 de octubre. Sin embargo, la apelación para solicitar esta reimpresión recién fue elevada al Tribunal el sábado 11, y quedó en condiciones de ser tratada después de la opinión del fiscal electoral, el último domingo.

Por todos estos motivos, la CNE declaró que el planteo de reimprimir la BUP de Buenos Aires es de "cumplimiento imposible". En consecuencia, el Tribunal consideró que "carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada", dando por cerrado el debate sobre la modificación de las boletas en la provincia de Buenos Aires.

Esto confirma que los votantes bonaerenses se encontrarán con la imagen de Espert en las boletas de La Libertad Avanza el próximo 26 de octubre, a pesar de los cambios políticos posteriores al cierre de listas. También aparecerá el rostro de Karen Reichardt -nombre artístico de Karina Celia Vázquez- al tope de la lista.

La resolución fue notificada al juzgado de origen y a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.