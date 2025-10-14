Por qué se transformó en un "papelón" la final de La voz Argentina: omisiones y votos descartados

Y como si esa realidad fuese poca, seis años atrás, tras la muerte de su padre, asumió el rol de tutor legal de su hermana, de quien se hizo cargo y es un pilar fundamental en su vida. "Me pasó en La Voz, que fue cuando me eligieron por los votos que dije ‘wow’. Cuando era chico y estaba en la calle, la gente me ignoraba completamente. Y hoy me veo acá y hay gente que me votó para ver una presentación más mía... Para mí es un montón. Es un privilegio enorme, ver al chico ese que lo ignoraban todos y ahora la gente lo aprecia y lo valora así”.

"Hoy tengo 28, tenía 22. Yo creo que hay muchos chicos que son padres jóvenes. Y la tutoría te pone en un rol paterno. Si bien yo soy el hermano, al estar solo uno inevitablemente asume un rol así porque querés que esté bien, tenés que darle de comer, que haya un techo, la escuela, todas las cosas. Fue buscar ese equilibrio entre atender lo que amo y atender a los que amo", compartió Nicolás, sobre su historia personal.

Pero la consagración de Behringer, trajo una serie de polémicas que involucran al certamen porque el resultado de la votación que lo dio como ganador no tuvo un recuento de votos en vivo, más allá que desde la pantalla promocionaban un QR para que los televidentes y seguidores del programa voten a su artista favorito. Es decir, los votos de la última emisión nunca fueron considerados.

POLÉMICA POR LA FINAL DE LA VOZ ARGENTINA

Pero más allá de que toda la final fue grabada y que ni siquiera los últimos minutos fueron en vivo -como así lo fue en otras oportunidades, muy típico de las competencias-, quedaron sin mostrar el segundo, tercero y cuarto premio y qué participante se iba a alzar con los distintos premios en plata que recibirán.

La Voz Argentina, nota

Y fueron algunos famosos quien tras ver el abrupto corte del ciclo para darle paso al comienzo de Masterchef Celebrity, se expresaron a través de las redes sociales. "Papelón lo de La Voz Argentina. Anticiparon los 4 premios y solo dieron el del ganador, Nicolás. Y el público se quedó con las ganas de saber quiénes se llevaron el 2, 3 y 4 puesto. Corte abrupto y fin. Lamentable", expuso Luis Bremer.

Malena Guinzburg contra la final de La Voz

Y Malena Ginzburg, hija del recordado Jorge, por su parte, también desde su cuenta de X, expuso: "Extraño los finales de los realities en donde eran en vivo. La emoción real y donde también te enteras quien salía segundo y tercero".