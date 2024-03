Domingo de Ramos: El Papa celebra la misa y prefiere guardar un minuto de silencio

En cambio, Francisco optó por un largo minuto de silencio, para que los fieles pudieran reflexionar sobre el Evangelio de la Pasión y Muerte de Cristo.

En la apertura de la ceremonia, el pontífice, de 87 años, había mostrado una voz cansada y al final de la lectura del Evangelio, cuando se esperaba la homilía, siguió un prolongado silencio tras el cual se pasó directamente al Credo.

La decisión del Papa, que prefirió no leer la homilía para dejar un tiempo de reflexión personal, fue totalmente inesperada, ya que no estaba previsto que lo hiciese en una ceremonia tan destacada como Domingo de Ramos y sorprendió a todos al no hacerlo.

Según la liturgia de la Iglesia católica pronunciar la homilía es facultativo durante el Domingo de Ramos, de hecho, si se pronuncia se pide a los sacerdotes que sea breve. Con todo, es la primera vez que el pontífice no pronuncia la homilía del Domingo de Ramos, que marca el comienzo de la Semana Santa para la Iglesia Católica.

De momento, la Oficina de Prensa del Vaticano no ha informado de las razones del Pontífice por las que ha concelebrado la misa junto al cardenal Claudio Gugerotti, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales.

Francisco celebró el año pasado la misa del Domingo de Ramos, un día después de salir del hospital donde estuvo ingresado por una bronquitis.

Para encontrar en la historia de la Iglesia reciente otro momento en el que un Papa no haya pronunciado la homilía del Domingo de Ramos, hay que remontarse a marzo del 2005, cuando Juan Pablo II no pudo celebrar la misa del Domingo de Ramos por sus problemas de salud, si bien ese día se asomó a la ventana de su estudio en el Vaticano.