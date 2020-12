George Johnson, sin el consentimiento de sus padres y sin el conocimiento de que las compras que estaba realizando eran transacciones con dinero real, gastó la estrepitosa suma comprando anillos dorados para desbloquear personajes y alcanzar nuevos niveles en el juego.

Su madre, Jessica Johnson, explicó ante los medios de comunicación que durante los últimos meses le llegaron varias cuentas con el cobro del dinero que iban desde los 2 mil dólares y, sin embargo, pensando que se trataban de un fraude, reclamó a su banco.

Sonic 005 Niño de 6 años gasta u$s 16 mil en juego de Sonic y Apple se niega a devolver el dinero

Pero recién en octubre la mujer descubrió que en realidad los cobros eran legítimos y tuvo que contactar a Apple, que era a donde iba destinado su dinero.

Desde la famosa firma de la manzana mordida le brindaron una respuesta que la sorprendió: le explicaron que no podrían hacerse cargo de una devolución pues las compras habrían superado el período de 60 días.

Pero la madre culpó a Apple y no a su hijo por lo ocurrido. “Mi hijo no entendía que el dinero era real, ¿cómo podría? Está jugando un videojuego animado en un mundo que sabe que no es real. ¿Por qué el dinero de ese mundo sería real para él?” manifestó enojada.

“Me horroriza que esto sea posible en los videojuegosy que los dispositivos de Apple no estén listos para evitarlo”, sentenció y le aconsejó a los padres que “revisen su configuración parental” para evitar problemas de este tipo.

