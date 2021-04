Diumenge passat, gràcies a la col·laboració veïnal, vam desallotjar una festa il·legal en un Sex-Shop de l'Eixample on no es respectaven les mesures anti #covid19.

Balanç:

61 denúncies d'infraccions #covid19

9 denúncies administratives al local

1 acta per drogues#gubEIX pic.twitter.com/6LDwi21PuF