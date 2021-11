Bélgica anunció el primer caso de la nueva variante del coronavirus en Europa

"Tenemos un caso confirmado de esta variante. Se trata de alguien que vino del extranjero y dio positivo el 22 de noviembre y no estaba vacunado", dijo el ministro de Salud belga, Frank Vandenbroucke, en una conferencia de prensa.

image.png Pruebas de coronavirus en las instalaciones del aeropuerto internacional de Bruselas, Bélgica

La paciente infectada es una mujer no vacunada que desarrolló síntomas once días después de viajar a Egipto a través de Turquía y que asegura no haber tenido contacto con personas del sur de África.

"Tenemos que repetir que es una variante sospechosa, no sabemos si es una variante muy peligrosa", dijo Vandenbroucke, aunque mencionó que algunos países europeos estaban cerrando sus puertas a viajeros procedentes de varios Estados del sur de África.

El gobierno de Bélgica confirmó que, a partir del sábado, endurecerá de nuevo las restricciones contra el coronavirus ante el drástico aumento de contagios de coronavirus e ingresos hospitalarios, al tiempo que acelerará la campaña para administrar una dosis de refuerzo a toda la población vacunada.

image.png Frank Vandenbroucke, Ministro de Salud de Bélgica

Además, implementarán una cuarentena obligatoria de 10 días para quienes regresen de esa región y residan en Bélgica, y una "prohibición" de entrada para los no residentes, sin especificar qué países se verán afectados, según explicó.

"El análisis de la situación es más pesimista que el escenario más difícil contemplado hasta ahora por los expertos", dijo el primer ministro, Alexander de Croo.