En una entrevista que le dio al diario Financial Times, Gates aclaró que "no es probable, no quiero ser agorero ni pesimista, pero está muy por encima del 5% de riesgo de que de esta pandemia, ni siquiera hayamos visto lo peor".

Como parte de su aviso, enfatizó sobre la necesidad de desarrollar vacunas de mayor duración para impedir el avance del virus que tiene en vilo a la humanidad desde fines de 2019.

Además, sugirió que se debe crear un grupo de trabajo que se dedique a supervisar las emergencias sanitarias mundiales. De esta forma, se puede alivianar el trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sólo cuenta con diez personas de tiempo completo investigando la aparición de nuevos virus.

"La cantidad de dinero implicada es muy pequeña en comparación con el beneficio y será una prueba. ¿Pueden las instituciones mundiales asumir nuevas responsabilidades de forma excelente, incluso en un período en el que las relaciones entre Estados Unidos y China son difíciles, y entre Estados Unidos y Rusia son extremadamente difíciles?", se preguntó.

En su libro "Cómo prevenir la próxima pandemia”, Gates analiza que el virus del Covid-19 "dejó en claro que el mundo debe darle prioridad a la eliminación de las pandemias como amenaza para la humanidad" y agregó que "si tomamos las decisiones e inversiones adecuadas, podemos hacer que esta sea la última pandemia".