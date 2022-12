"Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley", exclamó Castillo.

Durante su discurso, Castillo deslegitimó a distintas instituciones del Estado, entre ellas, el máximo representante de la Constitución. “El Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional”, manifestó.

El mandatario también anunció un “reordenamiento” de diversas entidades del Estado Peruano. Además ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir de este miércoles desde las 22 hora local (las 24 en Argentina) hasta las 4 de la mañana (las 6 en Buenos Aires).

Dirigentes de la oposición denuncian un Golpe de Estado. Así lo expresó la representante de Avanza País, Adriana Tuleda Gutiérrez. "Pedro Castillo acaba de anunciar que dará un golpe de Estado y disolverá el Congreso arbitrariamente para encubrir sus delitos. El Congreso debe adelantar la sesión y vacarlo inmediatamente", publicó por Twitter.

Desde el partido "Perú Libre", Vladimir Cerrón expresó: "Perú Libre no apoyará golpe de Estado en marcha, estamos contra el hiperparlamentarismo, la prensa no es confiable en el país, ningún testimonio está corroborado, pero tampoco ponemos la mano al fuego por el presidente Castillo. No apoyaremos la vacancia".

El anuncio de Castillo se produjo cuando el mandatario se enfrentaba a un tercer intento de destitución en un año y medio de gestión impulsado por un desprestigiado Parlamento que iba a debatir su posible remoción por “permanente incapacidad moral”.

La Fiscalía investiga al mandatario en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que Castillo usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. El presidente negó las acusaciones.