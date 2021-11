Donald Trump sugirió que Alec Baldwin cargó la pistola

Baldwin mató de un tiro a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza durante la filmación de Rust el pasado 21 de octubre, después de que el director asistente David Halls le entregara una pistola de utilería que resultó estar cargada.

Trump, seguramente enfadado ya que Baldwin supo satirizarlo en el programa Saturday Night Life, dijo que el actor pudo haber disparado intencionalmente a sus compañeros de filmación. Lo hizo sin ninguna clase de fundamento.

"Es un tipo problemático. Se pelea a golpes con los periodistas. A mi tampoco me gustan algunos periodistas, pero no te vas a pelear con ellos. Yo creo que un loco", afirmó el ex mandatario estadounidense en una entrevista radial.

"Si me entregaran un arma en esa situación, lo último que haría es apuntarla a alguien y menos dispararle", agregó Trump. Ni siquiera lo hizo con una actriz que está en el set, la víctima era una directora de fotografía. le apuntó, apretó el gatillo y la mató. Es raro", añadió.

"Quién tomaría un arma, aunque piense que es de utilería, y apuntaría a un compañero. Es extraño. Cómo terminó la bala en el arma. Quizás la cargó", agregó.

"Era terrible imitándome. Hay imitadores que dicen cosas que no me gustan pero si pienso que me imita bien, lo digo. Baldwin era terrible, pero lo tuvieron durante años haciendo estas cosas. No lo conozco, pero lo vi actuar en Saturday Night Live y me pareció un chiflado", agregó Trump.

Las declaraciones del ex mandatario suenan a revancha por la imitación de Baldwin, quien no hizo ninguna mención a los comentarios vertidos por el ex mandatario.