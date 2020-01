El gobierno de Trump y Bolsonaro apoyaron al expresidente autoproclamado tras la nueva elección de la Asamblea Nacional

El gobierno de Estados Unidos y Brasil afirmaron este domingo que no que no reconocerán el resultado de la votación en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, en la que resultó elegido como jefe del organismo Luis Parra, antiguo miembro del partido Primero Justicia, tras una sesión a la que se le impidió la entrada al líder opositor Juan Guaidó.