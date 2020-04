El papa Francisco cuestionó el egoísmo en la bendición Urbi et Orbi y pidió solidaridad con los países más pobres en la ceremonia en la Basílica de San Pedro vacía.

El papa Francisco afirmó este tiempo que "este no es el tiempo del egoísmo" y en relación a los más necesitados pidió que "se reduzca o incluso se condone la deuda que pesa en los presupuestos de los países más pobres", a raíz de la pandemia de coronavirus, en una misa de Pascuas muy particular al no tener fieles a su alrededor.