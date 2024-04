El Papa Francisco pide "una paz justa y duradera" en Ucrania, Gaza e Israel

"Que el Espíritu del Señor resucitado ilumine y sostenga a los que trabajan para disminuir la tensión y favorecer los gestos hacen posibles las negociaciones. Que el Señor dé a los dirigentes la capacidad de detenerse un poco para tratar, para negociar", pidió Francisco durante el rezo del Regina Coeli.

Embed

Del mismo modo, instó a que "no disminuya" la oración "por la paz, una paz justa y duradera". "En particular por la martirizada Ucrania, por Palestina y por Israel".

Ante decenas de miles de fieles, pidió que no disminuya la oración por la paz, "una paz justa y duradera. En particular, por la martirizada Ucrania, por Palestina y por Israel".

"Yo les pregunto: ¿Ustedes tienen esperanza?. preguntó el Papa desde el balcón de su estudio privado en el Palacio Apostólico. Y recomendó: "Buscad a Jesús, dejaos encontrar por Jesús",

"Hay quien reduce la existencia a una carrera frenética para gozar y poseer muchas cosas: comer y beber, divertirse, acumular dinero y objetos, sentir emociones fuertes y nuevas, etc. Este es un camino que a primera vista parece atractivo, pero que no sacia el corazón. No es así como se “tiene vida”, porque siguiendo los caminos del placer y del poder no se encuentra la felicidad", dijo el Pontífice.

"Basta con fijar la mirada en Jesús crucificado y resucitado, encontrarlo en los Sacramentos y en la oración, reconocerlo presente, creer en Él, dejarse tocar por su gracia y guiar por su ejemplo, experimentar la alegría de amar como Él. Cada encuentro vivo con Jesús nos permite tener más vida", concluyó.