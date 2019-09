El ataque, cometido con un arma de fuego, sucedió en Valga, un pueblo de Galicia (noroeste), cercano a Santiago de Compostela.

El agresor, de 44 años e identificado por la prensa española como José Luis Abet Lafuente, se encontraba en instancia de divorcio, y contra él no había ninguna denuncia previa, según detalló a los periodistas el delegado del gobierno en Galicia, Javier Losada.

Según la secuencia descrita por la delegación del gobierno, el hombre se aproximó a su ex mujer cuando ella se disponía a llevar a sus dos hijos al colegio en coche.

Primero la mató a ella disparándole con el arma de fuego, y a continuación ejecutó a la hermana y a la madre de ambas, que "salieron de la vivienda ante la voz de alarma de ella", indicó una fuente vinculada a la investigación.

La ex mujer del agresor tenía 39 años, su hermana 27 y su madre 59.

Los tres crímenes "han sido presenciados" por los niños de la pareja, de 4 y 7 de edad, indicó una fuente policial, añadiendo que el sospechoso primero se dio a la fuga, pero finalmente se entregó a las autoridades.

En lo que va de año, 41 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o ex parejas, según datos del gobierno que no incluyen a la ex suegra ni a la ex cuñada del agresor de este lunes. En 2018 fueron asesinadas 48.