Empleados de la Corona británica calificaron a Meghan Markle de "sociópata narcisista"

Trabajadores de la Corona británica reconocieron las dificultades de trabajar con la esposa del hijo menor del ahora rey Carlos III.

A una semana del funeral de la reina Isabel II, se conocieron los primeros extractos del libro The Hidden Power Behind The Crown, escrito por la periodista Valentine Low, donde empleados que trabajaron para los duques de Sussex, Enrique y Meghan Markle, describieron a la segunda como una persona “sociópata narcisista”.