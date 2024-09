Estados Unidos acusó a Rusia de querer desestabilizar la gestión de Javier Milei

“Rusia participa en operaciones destinadas a desestabilizar al gobierno de Argentina”, aseguró el Departamento de Estado norteamericano, mediante un comunicado en el que también anunció sanciones contra la empresa matriz y el director de la cadena de televisión global RT.

“Las actividades de influencia encubierta no son periodismo. Estados Unidos siempre defenderá la libertad de expresión, incluso para aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Alentamos el disenso, el debate abierto y el discurso libre. Pero no toleraremos los intentos de los actores estatales de llevar adelante actividades encubiertas, con el objetivo de secuestrar ese discurso”, explicó el Departamento de Estado.

Según el gobierno norteamericano, RT utilizó su financiación estatal para “reclutar y pagar de forma encubierta a personalidades de las redes sociales”, con el objetivo de difundir contenido alineado con los intereses de la gestión de Vladimir Putin. Incluso, acusó a los empleados de este medio de comunicación de usar tácticas de inteligencia y empresas pantalla para ocultar su verdadero rol en las actividades encubiertas que buscan interferir en las dinámicas políticas de diferentes países, entre ellos la Argentina.

rtcanal.jpg El gobierno norteamericano anunció sanciones contra RT.

Entre las actividades más destacadas de RT, el gobierno estadounidense mencionó los intentos para influir en la elección de Moldavia, actividades para proporcionar “apoyo y equipo militar” a las fuerzas militares rusas en Ucrania y, también, un esfuerzo con operaciones destinadas a la Argentina. Desde su llegada al poder en diciembre pasado, el Ejecutivo de Milei manifestó su apoyo a Volodimir Zelenski en Ucrania, además de un alineamiento pleno con EE.UU, principal rival geopolítico de Moscú.

“El gobierno ruso también está involucrado en operaciones destinadas a desestabilizar al gobierno de la Argentina y aumentar las tensiones entre la Argentina y sus vecinos", remarcó el Departamento de Estado.

Desde Washington, el secretario de Estado, Antony Blinken, consideró que RT no es sólo un brazo de propaganda política y desinformación del Kremlin, sino que ahora se transformó en un “brazo de facto del aparato de inteligencia” de Rusia.

antonyblinkenconmilei.jpg Antony Blinken, junto a Milei, durante una reunión realizada en febrero pasado en Buenos Aires.

La administración de Joe Biden dijo que, a partir de sus últimos datos, RT posee “capacidades cibernéticas y participó en operaciones encubiertas de información e influencia y adquisiciones militares”, y que, como parte de las capacidades ampliadas de RT, “el gobierno ruso incorporó" a ese medio de comunicación "una unidad con capacidades operativas cibernéticas y vínculos con la inteligencia rusa”.

“Uno de sus proyectos es un gran programa de financiación colectiva online en Rusia, que opera dentro de RT y a través de canales de redes sociales, para proporcionar apoyo y equipo militar. suministros, armamento, a las unidades militares rusas en Ucrania”, reveló Blinken. Y luego detalló: “Esto incluye rifles de francotiradores, supresores, chalecos antibalas, equipos de visión nocturna, drones, equipos de radio, emplazamientos de armas personales y generadores diésel”.

Blinken anunció, por último, que EE.UU, en coordinación con Gran Bretaña y Canadá, lanzará una campaña diplomática para advertir a los gobiernos de todo el mundo sobre las actividades de desinformación y manipulación mediática llevada a cabo por Rusia.