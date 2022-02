"No solo tenemos la cárcel de [Washington] D.C., que es el gulag de D.C., sino que ahora tenemos a la Policía del gazpacho de Nancy Pelosi espiando a los miembros del Congreso, espiando el trabajo legislativo que hacemos, espiando a nuestro personal y espiando a los ciudadanos estadounidenses que quieren venir a hablar con sus representantes", declaró Greene este martes en el programa 'Real America', de One America News Network.

Sus comentarios se produjeron después de que el representante republicano por Texas Troy Nehls afirmara en Twitter que la Policía del Capitolio entró "ilegalmente" en su despacho en noviembre y "fotografió archivos legislativos confidenciales".

Embed

En sus declaraciones, Greene aparentemente pretendía hacer referencia a la Gestapo, la policía secreta nazi, sin embargo, la confusión la llevó a nombrar a la popular sopa de verduras española. Su error causó gran revuelo en las redes sociales, que no tardaron en llenarse de comentarios jocosos sobre la fallida comparación de la congresista.

"Marjorie Taylor Greene dice que Nancy Pelosi tiene una 'Policía del gazpacho'. El gazpacho es una sopa fría de tomate. La Gestapo es la fuerza policial nazi. Ninguna de estas cosas está bien", comentó el periodista Jake Sherman.

"Querida Marjorie Taylor Greene, ¡la Policía del gazpacho la creé yo en 1993 para que nadie le pusiera tabasco ni jalapeño ni cosas raras a mi querida sopa! Por favor, no culpes a nadie más que a mí, pasa por un vaso cuando quieras. ¡No olvides tu mascarilla y cartilla de vacunación!", bromeó el famoso chef español José Andrés.

FLMFv0RXwAc8PaJ.png Estados Unidos: uno de los memes que circuló en las redes.

"Marjorie Taylor Greene ahora está atacando a la 'Policía del gazpacho' de la presidenta Pelosi, refiriéndose a la Gestapo nazi. Primero, las comparaciones nazis son impropias de una congresista", tuiteó Holly McCormack, una política demócrata que se postula contra Greene en el distrito 14 del Congreso de Georgia. "En segundo lugar, no me sorprende que Marge no sepa la diferencia entre el gazpacho y la Gestapo", agregó.

"Me preguntaba por qué todo el mundo en D.C. estaba tuiteando sobre el gazpacho y ahora tengo antojo de uno para la cena", escribió Sarakshi Rai, periodista de The Hill.

"Oído por casualidad: Marjorie Taylor Greene sigue hablando del 'Gazpacho' de Nancy Pelosi y ahora quiero la receta", tuiteó el actor George Takei, conocido por interpretar al personaje de Sulu en la saga de 'Star Trek'.