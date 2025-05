Bill Gates va a donar el 99 % de su fortuna: ¿Cuánto dinero representa?

El empresario dijo que distribuirá el dinero para "la causa de salvar y mejorar vidas por todo el mundo" a lo largo de los próximos 20 años y cerrará definitivamente el 31 de diciembre de 2045.

Una fortuna de más de 100.000 millones de dólares

"La gente dirá muchas cosas de mí cuando me muera, pero estoy decidido a que 'murió rico' no sea una de ellas. Hay demasiados problemas urgentes que resolver, como para que me aferre a los recursos que podrían utilizarse para ayudar a la gente", escribió el fundador de Microsoft.

Gates, de 69 años, hará una de las mayores donaciones filantrópicas de la historia al destinar a causas benéficas 99 % de su inmensa fortuna, valorada por Bloomberg en 168.000 millones de dólares y en 113.000 millones de dólares por Forbes.

El magnate explicó que esta decisión "llega en un momento de reflexión" para él: "Además de celebrar el 25.º aniversario de la fundación, este año también marca otros hitos: hubiera sido el año en que mi padre, que me ayudó a poner en marcha la fundación, cumpliera 100 años; Microsoft cumple 50; y yo cumplo 70 en octubre".

"Esto significa que he llegado oficialmente a una edad en la que mucha gente está jubilada. Aunque respeto la decisión de cualquiera de pasar sus días jugando al pickleball, esa vida no es para mí, al menos no a tiempo completo. Tengo suerte de levantarme cada día con energía para ir a trabajar. Y espero llenar mis días de revisiones estratégicas, reuniones con socios y viajes de aprendizaje durante el mayor tiempo posible", explicó.

Por su parte, el multimillonario recordó que la misión de la Fundación Gates "sigue arraigada en la idea de que el lugar donde naces no debe determinar tus oportunidades".

"Me entusiasma ver cómo nuestro próximo capítulo sigue acercando al mundo a un futuro en el que todos, en todas partes, tengan la oportunidad de vivir una vida sana y productiva", indicó.