Guatemala: El vicepresidente pidió la renuncia del presidente

toDViwcRpF96d_Vj.mp4

Las complicaciones de la situación política del país de América Central se derivaron de la presentación de un proyecto de Presupuesto que prevé un aumento de la deuda pública, un tema que en otras circunstancias no hubiera generado una reacción popular tan significativa, pero que en esta oportunidad se potenció por las declaraciones de Castillo, que pusieron en evidencia las diferencias entre el jefe de Estado y su segundo.

“Le he manifestado al presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno y las decisiones que se han tomado yo no las comparto y no he sido consultado por la poca comunicación que tenemos con el señor presidente", planteó Castillo a través de las redes sociales.

Pero esa expresión de diferencias políticas entre el presidente y su vice fueron más allá, con el pedido de una renuncia conjunta que, según Castillo “permitiría oxigenar el rumbo del país y que sean nuevas personas las que vengan a tomar las decisiones más importantes".

image.png

Giammatei y Castillo asumieron el 14 de enero de este año luego de ganar las elecciones en representación del partido Vamos, de centroderecha.

En su campaña electoral, el actual presidente se manifestó partidario de la “mano dura” y contrario tanto al aborto como al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si bien el país centroamericano atraviesa un período de estabilidad económica, con una inflación en torno al 1% anual, sus niveles de pobreza se encuentran entre los más altos de la región y superan a la mitad de la población.