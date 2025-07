Nueva amenaza de Donald Trump: anunció aranceles del 70% para las importaciones

El líder republicano declaró a los periodistas presentes en la reunión de Gabinete que se llevó adelante en la Casa Blanca que comenzaría a enviar las misivas el viernes a otros países informando sobre las nuevas tasas arancelarias, lo que sugiere que podría plantear valores significativamente más altos que lo que propuso por primera vez en el “Día de la Liberación”, cuando alcanzaron un máximo del 50%.

Trump señaló que las notificaciones escritas forman parte del cierre del periodo de negociación de 90 días con estas naciones. Y explicó que la limitación de tiempo le había impedido gestionar conversaciones bilaterales individuales con todos los gobiernos involucrados en la medida.

“Es una mejor manera”, afirmó Trump, quien el lunes había postergado hasta el 1 de agosto la entrada en vigencia de las tasas aduaneras para los socios comerciales de Estados Unidos. “Es una forma más poderosa. Y te enviamos una carta. Lees la carta. Creo que estuvo bien redactada”, afirmó.

Según indicó, los nuevos aranceles propuestos varían entre 60% y 70% para algunos países, aunque en las cartas enviadas el lunes, los gravámenes indicados eran menores (entre el 25 y el 45%) a los presentados como posibles días antes durante la reunión de gabinete. De acuerdo con lo que detalló AFP, la lista de 14 países afectados en el primer anuncio incluye a Corea del Sur, Japón, Indonesia, Camboya, Birmania, Laos, Malasia, Bangladesh, Kazajistán, Sudáfrica, Túnez, Serbia y Bosnia.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos también había afirmado que no concederá prórrogas al nuevo plazo del 1 de agosto para que los países comiencen a pagar los llamados aranceles recíprocos, según informó a través de una publicación en su plataforma Truth Social. “Los aranceles comenzarán a cobrarse el 1° de agosto de 2025. No ha habido ningún cambio en esta fecha y no lo habrá”, escribió, subrayando que no se otorgarán extensiones en los pagos exigidos por su administración.

Desde el lunes, Estados Unidos comenzó a notificar formalmente a sus 14 socios comerciales antes nombrados acerca de las nuevas tasas arancelarias, justo antes de lo que inicialmente era el límite para que se concluyeran las negociaciones bilaterales con el gobierno estadounidense.

Con una orden ejecutiva, Trump pospuso tres semanas la fecha de entrada en vigor de los aranceles, hasta el 1 de agosto de 2025, proporcionando un espacio adicional para cerrar acuerdos. Sin embargo, la misma noche del lunes, el presidente estadounidense sostuvo ante la prensa que la fecha “no era 100% firme”, dejando entrever que podría haber cambios si obtenía más concesiones de otros países.

Incertidumbre en los mercados

El anuncio incrementó la incertidumbre en Washington y en Wall Street sobre si la administración cumpliría las amenazas arancelarias, en un contexto marcado por la continua renegociación de acuerdos comerciales. La reacción de los mercados fue cauta: las acciones fluctuaron el martes cerca de sus máximos históricos. El índice S&P 500 osciló en torno a los 6.200 puntos, tras una venta masiva que lo situó por debajo de los niveles de sobrecompra.

La ofensiva arancelaria de Trump forma parte de una política comercial en la que la amenaza de tasas se viene utilizando como herramienta para modificar los flujos globales y presionar a las empresas a reubicar empleos del sector manufacturero en Estados Unidos.

Desde el anuncio inicial de las tasas recíprocas para más de 50 socios comerciales el 2 de abril, la administración temporalmente redujo los aranceles al 10% durante 90 días para permitir negociaciones, plazo que finalizaba esta semana antes de la reciente prórroga.

Hasta el momento, Estados Unidos solo cerró acuerdos marco con Reino Unido y Vietnam, mientras mantiene una tregua arancelaria con China. Otros países como Japón y Corea del Sur, por ejemplo, enfrentan aranceles del 25%. Japón fue la quinta fuente de importaciones estadounidenses en 2024 y Corea del Sur la séptima. Sudáfrica recibió un arancel del 30%, y Laos y Myanmar están sujetos a tasas del 40%. El presidente de EE.UU. advirtió además que cualquier medida de represalia elevaría proporcionalmente los aranceles estadounidenses, reiterando la postura de su gobierno ante posibles respuestas comerciales de los países afectados.