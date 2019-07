Insecto con tentáculos aparece en Indonesia y lo comparan con el de Stranger Things

Hari dijo que no había podido identificar a la criatura alada, pero no dudo en generar una primera hipótesis: "es un extraterrestre, no es algo que haya visto antes".

Es indudable el parecido que el extraño ser tiene con el monstruo de la serie de Netflix, pero en no es algo producto de la ciencia ficción. Es una rara polilla. Su nombre científico es: Creatonotos gangis.

Polilla-mutante.jpg

Este tipo de polilla se caracteriza por tener cuerpo rojo o amarillo y cuatro tentáculos que emergen de su espalda cuando quieren reproducirse.