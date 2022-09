Joe Biden insta a Rusia a no usar armas nucleares y Moscú responde

Al ser preguntado sobre qué le diría al mandatario ruso si este considerara el uso de "armas químicas y tácticas nucleares", Biden respondió: "No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Cambiarás la cara de la guerra como nada lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial".

Cuando el entrevistador Scott Pelley se interesó por las posibles consecuencias en caso de que Vladímir Putin decidiera usar el arsenal nuclear, el inquilino de la Casa Blanca prometió que Rusia "se convertirá en un paria en el mundo más de lo que ha sido". "Y, dependiendo del alcance de lo que hagan, se determinará la respuesta que se daría", añadió.

Vladimir Putin crisis migratoria mejor.jpg Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia

La respuesta del Kremlin

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó las declaraciones de Biden. "Lean la doctrina [militar]. Allí está escrito todo", manifestó.

La doctrina militar de Rusia estipula que el país se reserva el derecho de recurrir a su arsenal nuclear en respuesta a una agresión contra su territorio y/o contra sus aliados con el uso de armas nucleares u otros tipos de armas de destrucción masiva.

Asimismo, el documento prevé una reacción similar ante un ataque con armas convencionales si la existencia del Estado estuviera en peligro. La decisión final recae sobre el mandatario del país.