La Cancillería de Rusia desmiente a The New York Times

Este lunes, el diario estadounidense publicó un artículo en el que señalaba, citando fuentes ucranianas, que Rusia había empezado a desocupar su Embajada en Kiev.

Estas afirmaciones fueron desmentidas por la Cancillería rusa, que declaró que la misión diplomática funciona con normalidad, informó TASS. Por su parte, el Ministerio de Exteriores ucraniano también comunicó que no había recibido ninguna información sobre la evacuación de la embajada rusa, según medios de ese país.

En su cuenta de Telegram, la portavoz rusa también recalcó que la Embajada y el Consulado General de Rusia en Ucrania funcionan normalmente y lo hacen pese a los "ataques a las misiones rusas en el extranjero por parte de radicales ucranianos y las provocaciones de las fuerzas de seguridad locales". Zajárova señaló que los empleados de las misiones rusas en Ucrania y sus familiares reciben amenazas personales, un hecho que Moscú con frecuencia denuncia ante las autoridades del país vecino en forma de notas de protesta.

"Bomba informativa"

"Pero los medios estadounidenses no han escrito ni escribirán nada sobre esto", agregó. De acuerdo con la vocera rusa, los redactores del New York Times no se contactaron con Moscú para verificar los hechos mientras preparaban su "bomba informativa".

"Si el diario estadounidense nos hubiera contactado para comentarios, lo habría descubierto [que la embajada funciona normalmente]. Pero entonces, al parecer, habría perdido el deseo de publicar todo el material, y, en consecuencia, habría perdido la oportunidad de lanzar otra (noticia) 'sensacionalista' en torno a la (presunta) 'agresión rusa'", escribió Zajárova.

"En este caso, habría tenido que escribir sobre los nacionalistas ucranianos y aquellos que los están encubriendo. Y esto significa llamadas a la Casa Blanca, solicitudes de datos a Jen Psaki… en fin, un trabajo infernal", agregó la vocera.