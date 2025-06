El presidente de Irán llama al pueblo iraní a luchar unido contra Israel

"Todos nuestros compatriotas deben unirse para defenderse del ataque israelí", dijo el presidente en un discurso en el Parlamento retransmitido en vivo en la televisión estatal.

"No queríamos la guerra y no la empezamos"

"Estados Unidos utiliza la fuerza y permite que Israel invada nuestro país en contra de las normas internacionales. Nosotros no queríamos la guerra y no la empezamos. No fuimos nosotros quienes matamos a nuestros comandantes y científicos, fueron los terroristas quienes lo hicieron. ¿Qué pecado cometió un científico para que alguien viniera del otro lado del mundo a destruir a su familia y a sí mismo?", preguntó el mandatario.

Añadió que Irán no se niega a negociar ni pretende desarrollar armas nucleares. "Tenemos derecho a utilizar la energía nuclear y a realizar investigaciones que beneficien a esta sociedad", agregó.

Además, Pezeshkian abordó el tema de la unidad en tiempos difíciles. "El enemigo no podrá apartarnos a nosotros y a nuestro pueblo de la arena mediante el asesinato, la violencia y el terror, porque detrás de cada héroe al que le arranquen la bandera de las manos, cientos de otros se levantarán para tomar esa bandera y resistir la opresión, la brutalidad, los crímenes y la traición perpetrados por esa gente despreciable. El pueblo de Irán ya lo ha demostrado y se mantiene firme contra todos estos males", manifestó.

"No somos agresores. Hoy, más que nunca, necesitamos unidad y cohesión. Todos los iraníes deben unirse [...] Hay que dejar de lado cualquier diferencia y problema actual y hacer frente con determinación a este genocidio criminal", recalcó. El presidente iraní denunció que "Israel quiere eliminar a los musulmanes uno por uno".

El "ataque preventivo" de Israel a Irán

Israel inició el 13 de junio pasado una operación masiva en territorio iraní, alcanzando instalaciones nucleares de la nación persa y matando a varios altos comandantes militares.

La defensa aérea de la República Islámica respondió lanzando más de 100 drones y una oleada sucesiva de misiles balísticos hacia Israel. Desde entonces, no cesan los ataques mutuos.

Rusia, China y otros países condenaron el operativo israelí contra Irán y destacaron que tales acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

Putin y Trump advirtieron sobre las consecuencias del conflicto

El presidente ruso, Vladímir Putin, condenó los ataques israelíes en una conversación con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, y expresó su grave preocupación por una posible escalada del conflicto, que "tendría consecuencias imprevisibles para toda la situación en la región de Oriente Medio". Asimismo, el representante permanente ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, destacó que las acciones de Israel empujan a la región hacia una "catástrofe nuclear a gran escala".

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, inicialmente se mostró dispuesto a defender a Israel e indicó que "es posible" que Washington "pueda involucrarse" en el actual conflicto entre Teherán y Tel Aviv. "Espero que haya un acuerdo. Creo que es hora de un acuerdo y veremos qué pasa. A veces tienen que pelearlo, pero veremos qué pasa", sostuvo ante la prensa el domingo.

Mientras, la Embajada estadounidense en Tel Aviv resultó dañada por ataques iraníes, según comunicò esta lunes el embajador, Mike Huckabee.