"La contribución del BRICS a la economía mundial supera a la del G7", dijo Putin

Putin recordó que el G7 en 1992 representaba el 45,5 % del PIB mundial, mientras que los países del BRICS —sin contar a los nuevos miembros de la organización— sumaban el 16,7 %.

En 2022, el G7 ya participaba solo del 30,5 % del PIB mundial, mientras que la tasa del BRICS creció hasta el 31,4 %, continuó el presidente ruso. Por último, según las previsiones para 2028, el G7 representará el 27,9 % del PIB mundial, frente al 33,8 % que está previsto para el BRICS, resaltó.

En este sentido, Putin agregó que la situación cambia aún más si las estadísticas tienen en cuenta a los nuevos miembros del BRICS. "En este caso, el pronóstico [para el BRICS] para 2028 es el 38 % del PIB mundial", subrayó.

brics_.jpg

Integrado inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, el bloque aceptó el ingreso de nuevos miembros el pasado 1 de enero, cuando se unieron Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Se espera que el número de integrantes aumentará en la cumbre del BRICS que se celebrará en la ciudad rusa de Kazán en octubre.

Se debe recordar que el gobierno del presidente Javier Milei decidió -por motivos ideológicos- no sumarse a los BRICS en enero pasado, pese a que estaba autorizado su ingreso. La medida fue tomada pese a que los principales socios comerciales de Argentina son Brasil y China, dos miembros fundadores del bloque.

"Verdaderos mercados del futuro"

El líder ruso explicó que "esto significa que se están formando los verdaderos mercados del futuro, que se están basando en cooperaciones sólidas y estratégicas, en los principios de la unión de los potenciales económicos y del fortalecimiento mutuo de crecimiento".

"Es importante no solo entender estas tendencias, sino también aprovechar las ventajas y oportunidades de exportación que se abren ante nuestros negocios, ante las empresas", instó el presidente, al agregar que "es de fundamental importancia estimular la llegada de las empresas rusas a los mercados de bienes de alto valor añadido, aumentar las denominadas exportaciones no energéticas y no relacionadas con recursos, incluido el suministro de artículos de ingeniería, productos alimenticios, etc.".

"Me gustaría señalar que desde 2001 hasta 2023, el volumen de las exportaciones no energéticas y no relacionadas con recursos de Rusia se multiplicó por más de cuatro […]: de 36 a 148.000 millones de dólares", hizo hincapié el mandatario, al calificarlo de un "buen resultado" que, sin embargo, "está lejos de ser un límite" para la economía rusa.

Además, indicó que, "en los primeros siete meses de este año, las exportaciones no energéticas y no relacionadas con recursos han seguido creciendo y han aumentado en otro 5 %, hasta 89.800 millones de dólares". "En algunos sectores, por ejemplo, en el suministro de alimentos, Rusia ya se ha convertido en uno de los principales exportadores del mundo", concluyó.