De esta forma, Partido Nacional venció al Frente Amplio de Daniel Martínez que estaba acompañado por José Mujica.

"La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia.Por lo tanto saludamos al presidente electo @LuisLacallePou ,con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) November 28, 2019

La Corte Electoral informó que el candidato opositor sumó 3090 votos, una primera revisión del segundo escrutinio en la elección presidencial, lo que hacer irreversible la tendencia que ya los favorecíael domingo pasado.

El presidente de la Corte Electoral ha dicho que la proclamación oficial será probablemente el lunes.

Ese día, el escrutinio definitivo había arrojado una diferencia de apenas 28.666 en favor de Lacalle Pou y mientras que los votos observados eran 35.229, lo que dejaba el escenario abierto para cambiar el resultado.

No obstante, los opositores descontaba que los votos observados no iba a revertir la tendencia y anticipaban un triunfo que, sin embargo, no fue reconocido por Martínez.

De esta manera, la coalición multicolor, encabezada por el Partido Nacional, consiguió desplazar al Frente Amplio que gobernó el país durante los últimos 15 años pese a haber perdido las elecciones generales, que consiguieron revertir en la segunda vuelta realizada el último domingo.

El lunes, el candidato frenteamplista había anticipado que iría a felicitar personalmente al ahora presidente electo, una vez que se oficializaran los resultados.

“La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto saludamos al presidente electo Luis Lacalle Pou, con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto” posteó en su perfil personal en Twitter.