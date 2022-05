El joven de apenas 18 años, que dejó al menos 21 muertos, fue muerto por la policía tras la matanza. Los motivos por los cuales atacó aún no están claros.

En las últimas horas comenzaron a aparecer detalles sobre su vida. Según trascendió, Ramos sufrió acoso escolar en su infancia, razón por la se volvió más agresivo.

El atacante cursaba la secundaria en un instituto de la misma localidad, de poco más de 16.000 habitantes. Preparaba el acceso a la universidad.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, explicó que el joven compró dos rifles de asalto el día que cumplió la mayoría de edad

Un excompañero de clase, con el que aun mantenía una relación de amistado, contó que otros alumnos se burlaban de él por la ropa que vestía y por la situación de vulnerabilidad económica de su familia. Estas burlas llevaron a Ramos a no ir al colegio.

"Él no quería ir a clase y, simplemente, lo fue dejando poco a poco. Rara vez venía", contó el que fuera su compañero.

Días antes del ataque, el compañero, que no quiso revelar su nombre a la prensa, recibió un mensaje del asesino en le que le enseñaba un arma y una bolsa llena de municiones. Fue hace cuatro días y él no dudó en preguntarle por qué tenía eso. "No te preocupes. Me veo muy diferente ahora, no me reconocerías", le contestó Ramos.

Stephen García, que se consideraba el mejor amigo de Ramos en octavo grado, indicó que los compañeros de clase se burlaban de él por todo.

"Era el chico más simpático, el más tímido. Solo necesitaba salir de su caparazón", afirmó. Cuando García se mudó a otra ciudad de Texas, Ramos "simplemente empezó a ser una persona diferente". "Cada vez estaba peor y peor", lamentó.

Los medios estadounidenses sostienen que Salvador era un joven solitario, que desde pequeño sufrió acoso escolar por sus dificultades para hablar, que creció en un entorno violento y que desarrolló comportamientos agresivos contra compañeros y extraños.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, explicó que el joven compró dos rifles de asalto el día que cumplió la mayoría de edad. Antes de dirigirse al lugar de la masacre, Ramos disparó contra su abuela. La mujer sobrevivió y está siendo tratada de sus heridas.

Ya en el colegio, fue matando a toda persona con la que se iba cruzando, sin importarle si era mayor o niño. Tras ello, Ramos formó una trinchera para enfrentarse a los agentes de la policía que se desplazaron hasta el lugar del crimen, donde fue abatido pocos minutos después, tras un intercambio de disparos.