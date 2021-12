Murió la escritora Joan Didion a los 87 años

Didion murió como consecuencia de un agravamiento del mal de Parkinson que padecía hace años, según informó Paul Bogaards, editor de Knoft, el sello estadounidense que publica a la narradora.

Exponente del Nuevo Periodismo surgido en su país en los años '60 y con una prosa donde se entrelazan el vuelo literario y el pulso de la crónica, Didion había nacido en Sacramento en 1934. Se graduó en la Universidad de Berkeley en California y luego comenzó trabajando en la revista Vogue, donde fue editora y crítica de cine. Tiempo después se desempeñó como colaboradora habitual de The New York Review of Books.

Con una presencia menuda y etérea inversamente proporcional a su escritura, Didion solía escurrirse en la escena social estadounidense en busca de historias para contar, que publicaba en distintas revistas locales y extranjeras. Fue una crónica sobre el hippismo en la década del '60 la que marcó el principio de su consagración.

FHTzCijWQAciaJL.jpg La escritora Joan Didion: la muerte la encontró a los 87 años.

Años después en California presenció una imagen que recorrería el mundo a través de sus palabras: una nena de solo 5 años consumiendo LSD que había sido suministrado por su madre. "No lo negaré, era oro. Cuando estás escribiendo un artículo, das tu vida por un momento así", relató la autora años después en "El centro cederá", el documental que filmó su sobrino Griffin Dunne y que estrenó Netflix en 2017.

Didion debutó en la novela con “Río revuelto”, obra a la que siguió su primer libro de no ficción, una antología de textos periodísticos titulada “Arrastrarse hacia Belén”. También publicó diversos libros de ensayo sobre la cultura y la política estadounidense, una selección de los cuales se incluyen en "Los que sueñan el sueño dorado", así como sus anotaciones inéditas "Sur y Oeste".

Su incisivo pulso para cartografiar el impacto de la muerte conecta las dos obras más decisivas de Didion, "El año del pensamiento mágico" -en el que analiza y narra la muerte repentina de su marido, el también escritor John Gregory Dunne- y “Noches azules”, en el que intenta volver a procesar no solo la muerte de su compañero sino también la de su hija adoptiva, Quintana, como consecuencia de una pancreatitis aguda.