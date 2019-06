La joven, de 29 años, se unió al mundo del modelaje desde 2017 tras ejercer durante un lustro como médico generalista en diversos hospitales de esa nación asiática con costumbres por demás conservadoras.

La modelo tiene una cuenta de Instagram que siguen más de 170 mil personas y en la cual va subiendo material de las campañas gráficas para las que trabaja y que incluye muchos catálogos de ropa interior, un detalle que las autoridades no han visto con agrado.

ADEMÁS:

Y es que, a pesar de que la juventud de Myanmar ha adoptado atuendos occidentales, la sociedad en su conjunto ve con malos ojos las imágenes sexuales demasiado explícitas.

"Yo no me visto así cuando cuido a mis pacientes" explica Nang Mwe San, al tiempo que asegura que apelará la decisión, a la que califica de "inaceptable". “Haré mi mejor esfuerzo para conseguirlo porque dediqué mucho tiempo y esfuerzo para conseguir el título”, dijo en una entrevista con The New York Times.

"Aunque no practico la medicina, espero volver a ser médico en un futuro", se esperanza la modelo que terminó la carrera de medicina con tan sólo 22 años y que desde el 3 de junio de este año debe acatar la polémica decisión del organismo que supervisa a los médicos y hospitales de la nación asiática.

Myanmar cuenta con 53 millones de habitantes y sólo la mitad del personal médico que necesita, pero eso no ha disuadido al Consejo Médico, integrado por 11 hombres y 2 mujeres de tomar la polémica decisión de prescindir de los servicios de la modelo.