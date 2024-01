Una serie de incidentes en la sede central del movimiento judío jasídico Jabad Lubavitch -al que adhiere el presidente Javier Milei-, localizada en Brooklyn (Nueva York, Estados Unidos), se produjeron este lunes después de que las autoridades intentaran llenar con cemento un túnel subterráneo no autorizado que conectaba la sinagoga con un edificio cercano, informó The Time of Israel.