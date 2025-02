Nueva Zelanda: finalizan la búsqueda de un argentino desaparecido

"Los rastrillajes ya cesaron, no los hacen más", señaló Carlos Calomarde, el tío del adolescente y quien este lunes había arribado a la nación ubicada en Oceanía con su hermana Adriana para poder seguir de cerca el difícil trabajo que los equipos de rescate emprendieron en el Parque Nacional Mount Aspiring. "El último lugar donde había por buscar es muy peligroso", describió ante la consulta de Infobae respecto al área en donde desapareció su sobrino. En este contexto también explicó que solo pudieron rastrillar el terreno en un 40%.

Luego contó que Gastón, quien estaba acompañado por dos compañeros de trabajo, disfrutaba de unos días de vacaciones de su tarea como recolector de cerezas en una chacra neozelandesa y había decidido hacer senderismo en el glaciar hasta que, a unos metros del mirador superior, cayó al río Matukituki, un caudal corto que desemboca en el lago Wanaka y atraviesa los límites del parque.

El viernes, los equipos de rescate habían desplegado un operativo que incluyó la utilización de cámaras submarinas y tecnología avanzada del Escuadrón Nacional de Buceo de la Policía de Nueva Zelanda y el equipo de LandSAR de Wanaka, a casi 600 metros del punto en donde estaba el argentino al momento de la desaparición. Este procedimiento les permitió encontrar una mochila y una zapatilla color gris de la marca Salomón. A pesar del hallazgo, la Policía concluyó en las últimas horas la búsqueda y señaló que es incierta la aparición del cuerpo debido a la peligrosidad del área en donde se perdió.

Gastón Artigau Argentino Desaparecido Nueva Zelanda Remera Negra.jpg El joven de 21 años (en la foto con remera negra) estaba en Nueva Zelanda desde septiembre de 2024.

"Las autoridades de acá dicen que es incierto, puede ser que aparezca en poco tiempo como puede ser que no aparezca nunca. Ha habido casos, no en esa misma zona, que han aparecido los cuerpos a los 25, 30 años, entonces no nos dan muchas esperanzas", contó Carlos, quien también sostuvo que se van a quedar unos días más en Nueva Zelanda para darse "la oportunidad de que la naturaleza saque el cuerpo a flote y podamos llevárnoslo con nosotros".

El viaje de Adriana y Carlos Calomarde se había planificado con el fin de poder colaborar con los rastrillajes. A través de una campaña solidaria que habían difundido por redes sociales bajo el título "Todos con Gastón", buscaban poder afrontar los gastos ocasionados. "No hemos participado de la búsqueda en sí", indicó el tío del chico. En tanto, explicó que los equipos especializados "pusieron una red de contención a la salida de ese canal para ver si, en algún momento, emergen algunas pertenencias o él mismo".

En los próximos días, ambos tienen previsto acercarse "a hacer algún tipo de reconocimiento del lugar, ver en dónde estuvo", ya que no pueden llevar a cabo otro tipo de trámite, debido a que la carátula del caso es "desaparición". "Todo lo que sea bienes personales, que él tenía acá, sí podemos llevarnos", pero lo que hace a diligencias relacionadas con el trabajo, queda descartado.

Calomarde contó que Gastón estaba en Nueva Zelanda desde septiembre del año pasado. Había llegado a través del programa Working Holiday que tiene el país, el cual le permite a los viajeros trabajar y experimentar la vida allí. Sus intenciones eran perfeccionar el inglés y ganar experiencia en el sector agrícola para luego especializarse en la viticultura. En su trabajo había formado vínculos de amistad con personas de distintas nacionalidades. Más allá de la decisión tomada, la Policía de Nueva Zelanda solicitó a la población que se comunique en caso de tener información relevante.