Una ballena traga a un joven que navegaba en kayak por el estrecho de Magallanes

En un hecho ocurrido el pasado sábado, pero reflejado por la prensa local este jueves, el ciudadano venezolano Adrián Simancas y su papá, Dell Simancas, de 49, realizaban una travesía híbrida de 'trekking' y 'packraft' en el estrecho de Magallanes.

Dell lo grabó a su hijo remaba mientars navegaba y de repente el gigantesco cetáceo lo arrastró, junto a la embarcación, dentro de su boca. Poco después lo expulsó y salió a la superficie aparentemente sin lesiones.

"Fue mucho terror cuando volteé y no lo vi", declaró a CHV Noticias el mayor de los Simancas. "Pensé que había muerto", sostuvo, por su parte, el veinteañero.

Ballena - padre - hijo.jpg Adrián Simancas y su papá, Dell Simancas, vvieron una experiencia aterradora en el Estrecho de Magallanes

"Yo siento que algo me choca por atrás, pensé que era una ola, pero era demasiado fuerte y cuando volteo siento que hay algo carnoso que me roza la cara, que es como de color azul y blanco y que me llega desde arriba y en diagonal y me hunde. Pensé que había muerto, que algo me había comido, que me estaban atacando para devorarme y fueron tres segundos hasta que salí del agua", agregó Adrián.