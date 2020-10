Otro papelón en plena sesión: un diputado paraguayo apareció desnudo

En el video se lo ve sin camisa y en un momento, parece incluso, estar desnudo de cuerpo entero. Según él, la situación, fue una desatención y el motivo se resumía al haberse manchado la camisa con terere.

“Me había manchado la camisa con tereré por lo que me la saque, y fue en el momento en que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme. Me olvide de que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada”, explicó.

Por el momento no se aplicó ninguna sanción, pero González adelantó que en la próxima participación pedirá las disculpas correspondientes.