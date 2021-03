En un comunicado, el Ministerio de Salud paraguayo informó que se han suspendido por tiempo indeterminado todas las intervenciones quirúrgicas programadas en los hospitales públicos de todo el país para destinar los recursos a la lucha contra la pandemia por Coronavirus.

Aunque la nueva cepa de coronavirus se ha cobrado por ahora la vida de 3.218 personas en el país, una cifra muy inferior a la de sus vecinos en la región, Paraguay se ha quedado sin insumos y medicamentos básicos.

“No tenemos placas radiográficas, sondas nasogástricas, no hay medicamentos básicos... Ya no nos callamos. Decimos basta al gobierno”, expresó a The Associated Press el neumonólogo Carlos Morínigo, jefe de contingencia respiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), el mejor equipado en Asunción.

Morínigo y una veintena de médicos y enfermeras se manifestaron frente al hospital bloqueando la calle en forma intermitente. Al personal médico se sumaron familiares de enfermos ingresados a terapia intensiva que gritaban “Queremos insumos” y “Basta de injusticia”.

EvjxMOMXAAQL8NJ.jpg Paraguay: protesta de personal sanitario.

"Los insumos médicos debieron ser adquiridos antes de esta saturación de servicios... Hago un llamado al pueblo y a los padres para que no envíen a sus hijos a las escuelas. Si se enferman, no hay camas en los hospitales”, acotó Morínigo, con visible preocupación.

Desesperante falta de insumos médicos:



"Podemos tener los mejores médicos capacitados pero si no hay medicamentos, ¿Cómo voy a solucionar?" cuestiona el doctor Carlos Morínigo, neumólogo del INERAM y exviceministro de Salud.



Vía @gustavo_RRR #1020AM pic.twitter.com/gX6eBTs8Xb — Radio Ñandutí (@nanduti) March 3, 2021

En forma paralela, Paraguay espera la llegada de tres millones de vacunas a través del sistema COVAX, creado por las Naciones Unidas y varias organizaciones internacionales para garantizar una inmunización equitativa para el COVID-19.

Paraguay, con una población de 7,6 millones de habitantes, ha registrado hasta el momento 161.530 casos del nuevo coronavirus.