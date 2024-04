Pepe Mujica anunció que padece un tumor en el esófago

“Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años ”, informó el líder del Movimiento de Participación Popular y referente del Frente Amplio.

Luego, Mujica agregó que esta le afectó -entre otras cosas- los riñones, lo que crea “obvias dificultades” para técnicas de quimioterapia o de cirugías. ”Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia”, explicó. “En mi vida, más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre”, agregó.

Embed Pepe Mujica anuncia que tiene un "tumor en el esófago doblemente complejo" por padecer "una enfermedad inmunológica". Su mensaje en estas horas: "la vida es hermosa, se gasta y se va. El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae. Si hay bronca que la… pic.twitter.com/z6hvRLMfsS — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) April 29, 2024

“Veremos lo que pasa”. “Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir”, expresó el exmandatario uruguayo.

Durante su anuncio, Pepe también quiso enviar un mensaje a los jóvenes: “Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va. El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo”.

A lo que en otro tramo de su discurso sumó que la única libertad que existe está en la cabeza y se llama “voluntad”. ”Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces”. “Por lo demás, estoy agradecido y que me quiten lo bailado”, cerró.