"Se interviene a las 21 horas", confirmó una fuente médica del Casmu, el sanatorio privado al que llegó en la tarde de este martes.

La médica personal del ex mandatario de Uruguay, Raquel Pannone, aseguró que se trata de "un procedimiento menor" y que "mañana estará de vuelta en su casa".

Según varios medios, los médicos intentaron primero retirar la espina sin anestesia, con un procedimiento ambulatorio, pero ante la imposibilidad de conseguirlo se decantaron por una intervención quirúrgica.

Allegados a Pepe Mujica, de 85 años, aseguran que se encuentra de buen ánimo.

"Pepe" Mujica estuvo en el acto junto a Alberto Fernández. Pepe Mujica, ex presiden de Uruguay, internado.

Mujica, uno de los principales dirigentes del izquierdista Frente Amplio (FA) y quien llegó a presidente (2010-2015) es uno de los políticos más populares y a la vez más resistidos de Uruguay por su pasado guerrillero y en su gobierno tuvo una enorme proyección internacional.

Su estilo alejado de protocolos y sus discursos volcados a valores humanos poco usuales en el lenguaje político lo convirtieron en un personaje buscado por medios de todo el mundo.

En octubre de 2020 dejó su banca en el Senado, pero aseguró que ello no significaba el abandono de la política sino el de "la primera fila".

"Me voy agradecido, con muchos recuerdos y honda nostalgia. Me ha echado la pandemia", dijo entonces.

"Padezco una enfermedad crónica inmunológica, una de las recomendaciones es hace años no vacunarme, el único recurso que me queda es tratar de mantenerme prudentemente aislado todo lo que pueda para no facilitar un contagio que seguramente sería fatal", explicó en ese momento Mujica.