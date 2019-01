Respecto a Estados Unidos, Pérez Esquivel consideró que es el propio pueblo venezolano quien debe encontrar su camino y no a través de la intervención e imposición del país nortamericano.

“No hay que dejar de reconocer las dificultades que afronta Venezuela. Maduro tiene que revisar su política en materia social y de derechos humanos pero no ceder ante la imposición de Estados Unidos”, expresó el referente de Derechos Humanos y remarcó que “hay una política de focalizar el caso de Venezuela, porque a Estados Unidos le interesa, no solo por ser una zona estratégica sino por el petróleo, es uno de los grandes productores. No le interesa la democracia”.

“Es una situación muy compleja, pero siempre Venezuela tuvo una resistencia muy fuerte con Hugo Chávez. Después de la caída del petróleo, el país comenzó con serias dificultades económicas porque se ha basado toda su economía y desarrollo en base al petróleo y poca producción en cuanto a otras empresas”, remarcó.