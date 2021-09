Reconstruyen las caras de momias egipcias a partir de ADN de hace 2.000 años

El trabajo se realizó a partir de las muestras de ADN de las momias -cuya antigüedad oscila entre 2.023 y 2.797 años- procesadas por los científicos del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana y la Universidad de Tubinga, Alemania.

Los egipcios cuyos rostros "cobraron vida" se conocen como JK2134, que vivió entre 776 y 569 a. C., JK2888 (97-2 a. C.) y JK2911 (769-560 a. C.), y la empresa cree que es la primera vez que se realiza un fenotipado completo del ADN humano de esta edad.

Gracias a las tecnologías de punta y el minucioso trabajo del artista forense, se pudo recrear la pigmentación de la piel a partir de las predicciones e incluso estimar su edad aproximada, que sería de 25 años.

Los especialistas creen que los antepasados de ese trío se asemejaban más a los actuales habitantes del Mediterráneo y Oriente Medio que a los egipcios de hoy. Sostienen que tenían la piel de color marrón claro, los ojos y el pelo oscuro y no tenían pecas.

"Estos resultados son altamente coherentes con las conclusiones de Schuenemann y otros de que 'los antiguos egipcios compartían más ascendencia con los habitantes de Oriente Próximo que con los egipcios actuales, que recibieron una mezcla subsahariana adicional en épocas más recientes' y que tenían un alelo para la piel más clara", señalaron desde Parabon Nanolab.