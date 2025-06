El relato de un argentino en Israel: "Vivimos pendientes de las alarmas"

En Israel, cada ciudadano sabe dónde debe refugiarse ante la amenaza de un ataque. Los edificios nuevos cuentan con una “habitación segura” construida con hormigón y acero; los antiguos utilizan sótanos o los búnkeres distribuidos por las ciudades. “Al sonar la alarma tenés menos de un minuto para guarecerte. Es parte de la vida acá, estamos acostumbrados, pero esta vez es diferente. No es un ataque de Hamás, es Irán directamente”, comentó Loam.

Según explicó en declaraciones radiales, el sistema de defensa -denominado 'Cúpula de Hierro'- intercepta la mayoría de los misiles, pero la cantidad de proyectiles lanzados en simultáneo por Irán busca saturarlo: “Tiene una efectividad del 90 al 95%, pero si lanzan muchos al mismo tiempo, alguno puede caer. Además, se prioriza defender zonas pobladas. Si un misil va hacia un campo o una ruta, lo dejan caer. Pero si se dirige a un edificio, se lo intercepta”.

El conflicto alteró completamente la vida cotidiana. “Hace tres días que no vamos a trabajar, no hay clases, no se puede ir a la playa. Vivimos pendientes de las alarmas. De día suele estar más tranquilo, pero a la noche comienzan los ataques. Uno se acuesta vestido, con la mochila lista y el pasaporte a mano”, detalló.

Al ser consultado sobre qué puede ocurrir en los próximos días, Loam reconoció que reina la incertidumbre. “Todo depende de la respuesta de ambos lados. Podría calmarse pronto o volverse un conflicto prolongado. Nadie lo sabe. Lo único seguro es que cuando suena la sirena, tenés que correr. Acá no hay margen para dudar”.

El argentino concluyó con una reflexión sobre la resiliencia israelí: “Estamos asustados, sí, pero también preparados. Esta sociedad está entrenada para defenderse. Eso da un poco de tranquilidad en medio de tanto ruido y tensión”.

Durante las últimas horas, Irán lanzó medio centenar de misiles balísticos y drones contra territorio israelí, con un saldo de al menos 13 muertos y más de 300 heridos, según el balance de las autoridades locales. Las zonas más afectadas se encuentran en el centro y norte del país, donde varios edificios residenciales sufrieron daños de consideración.

En respuesta, Israel llevó a cabo ataques aéreos contra objetivos estratégicos en Irán, entre ellos la sede del Ministerio de Defensa en Teherán y otras instalaciones vinculadas con el programa nuclear iraní, de acuerdo con el ejército israelí. Los blancos alcanzados incluyen un depósito de petróleo y un tanque de combustible en las afueras de Teherán.