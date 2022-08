Roger Waters consideró a Joe Biden un "criminal de guerra"

En una entrevista, Roger Waters consideró al actual presidente de EE.UU. como un "criminal de guerra" por sus acciones en torno al conflicto en Ucrania.

El célebre fundador de Pink Floyd, Roger Waters se encuentra actualmente en los Estados Unidos, en el marco de su gira This Is Not A Drill. Allí, brindó este sábado por la mañana una entrevista a la CNN, donde consideró al actual presidente de EE.UU., Joe Biden, como un "criminal de guerra" por sus acciones en torno al conflicto en Ucrania.