Rusia: condenan a 16 años a un periodista estadounidense acusado de espionaje

"Se estableció y documentó ante el tribunal que Gershkovich, periodista estadounidense de The Wall Street Journal, por encargo de la CIA, en marzo de 2023, recopiló información secreta en la provincia de Sverdlovsk sobre las actividades de la empresa de defensa Uralvagonzavod para la producción y reparación de equipos militares", sostiene el comunicado de la Fiscalía General de Rusia.

El periodista se declaró inocente. Durante el juicio, la fiscalìa pidió 18 años en una cárcel de régimen estricto para el corresponsal.

Posible intercambio con Estados Unidos

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergúei Lavrov, afirmó, en una conferencia de prensa en el marco de la presidencia rusa del Consejo de Seguridad de la ONU, que las agencias de inteligencia rusas y estadounidenses, según acordaron los presidentes Vladímir Putin y Joe Biden, "están en contacto para ver si se puede intercambiar a alguien por otra persona".

Gershkovich fue formalmente arrestado en marzo del año pasado por el tribunal del distrito Lefórtovo de Moscú a solicitud del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso).

Según la acusación presentada por los investigadores, el corresponsal se encargaba de recopilar información clasificada sobre una empresa militar rusa para entregársela al Gobierno de Estados Unidos.

Gershkovich fue periodista acreditado y cubría noticias de Rusia, Ucrania y las repúblicas de la antigua URSS. Anteriormente, fue reportero para la agencia Agence France-Presse y The Moscow Times, así como ayudante de redacción en el The New York Times.