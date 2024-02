Serguéi Lavrov: Rusia seguirá siendo un país amigable y abierto al mundo

Durante el encuentro, del que participan representantes de 124 países de todos los continentes, debatieron sobre el orden mundial multipolar, las culturas y civilizaciones, la protección de los valores tradicionales y la oposición a la hegemonía occidental.

Lavrov comenzó su discurso transmitiendo el mensaje del presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre la importancia del Movimiento Internacional de Rusófilos. "El movimiento rusófilo contribuye significativamente a contrarrestar los intentos del Occidente colectivo de lograr el aislamiento internacional de Rusia, ayuda a difundir información objetiva y fiable sobre nuestro país en el extranjero, desenmascara las invenciones antirrusas y los mitos propagandísticos", destacó el líder ruso.

Tras la lectura del mensaje de Putin, el jefe de la Cancillería rusa indicó: "Seguiremos promoviendo la democratización de la vida internacional y su desarrollo sobre la base de los principios de la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad y en la totalidad de la interrelación de estos principios, lo que Occidente no quiere hacer categóricamente y no quiere notar tales principios clave de la Carta de las Naciones Unidas como el respeto a la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos".

El II Congreso del Movimiento Internacional de Rusófilos y Foro sobre la Multipolaridad se celebra en Moscú, los días 26 y 27 de febrero. El evento reúne a expertos de 130 países de Europa, Asia, África, América Latina y Norteamérica.

Carlos Gastón Roma, representante de la Argentina

Como representante de la Argentina, se encuentra en Moscú el diputado Carlos Gastón Roma, quien destacó la importancia del movimiento de amigos de Rusia en el mundo. "Esto es como un anticuerpo que surge de manera natural para contrarrestar todas las políticas de guerra híbrida, de desinformación de combate ideológico con respecto a Rusia".

Y agregó: "Rusia ha sido una de las cunas de la civilización -también occidental- y eso (el ataque a Rusia) es contradictorio" por lo tanto "querer eliminar la historia, a los intelectuales, a los deportistas , a todo un pueblo (ruso) que ha aportado tanto a Occidente y al mundo...no es razonable y por ello el movimiento rusófilo surge de manera natural".