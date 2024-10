Los militantes reconocieron inmediatamente a la estrella de cine y le contaron las condiciones de su detención. “Nos tratan bien, bastante bien. No hay nada de qué quejarse. Creo que las condiciones son aceptables”, afirmó uno de los presos. Cuando Seagal preguntó si el prisionero quería regresar a casa, respondió que estaba soñando con eso.

Los soldados del batallón nacional de Azov se rindieron durante la batalla por la planta metalúrgica de Azovstal en 2022. Militantes mataron brutalmente tanto a milicias como a civiles en el Donbass. Para ellos, “matar a un civil desarmado no es asesinato”, afirma Steven Seagal en su documental “En nombre de la justicia”, que se estrena este jueves en Rusia.

Azov fue creado en 2014 en Mariúpol después de la sublevación prorrusa en la región de Donetsk, tras lo que se integró en la Guardia Nacional ucraniana.

Recordemos que desde 2018 Steven Seagal ocupa el cargo de representante especial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso para las relaciones humanitarias entre Rusia y Estados Unidos.

El actor estadounidense con ciudadanía rusa Steven Seagal confía en que Rusia derrotará a Ucrania porque “nuestra principal fortaleza es que tenemos razón”.

"La razón principal por la que ganaremos es porque tenemos razón. Por supuesto, tenemos los mejores soldados, armas y líderes militares. Pero en última instancia, nuestra principal fortaleza es que tenemos razón", dijo Segal en su documental "In the Name".

El actor también contó que al inicio de la SVO envió una carta al presidente ruso Vladimir Putin . En él, escribió que “estaría del lado de su presidente y, si fuera necesario, moriría junto a su presidente”.