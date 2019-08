La teoría del complot, retomadas por el presidente Donald Trump, y la exigencia de una investigación independiente alimentan el escándalo.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, quien se dijo el sábado "horrorizado", anunció que se abrieron dos investigaciones, una del FBI y otra conducida por los servicios del Departamento de Justicia, sobre la muerte de este hombre que aparentemente falleció ahorcado y que por mucho tiempo fue una figura del jetset, antes de ser encarcelado en Nueva York a principios de julio por múltiples agresiones presuntamente contra mujeres menores de edad.

Las dudas se vieron reforzadas ayer por revelaciones de The New York Times. Funcionarios de prisiones citados de manera anónima por el diario reconocieron que no se respetaron los procedimientos de seguimiento del detenido: no se habían realizado rondas, programadas cada 30 minutos, y estaba solo en su celda, aunque la regla es que siempre debían ser dos.

Epstein, de 66 años, estaba acusado de hacer que decenas de menores fueran a sus lujosas residencias, especialmente en Nueva York y en Florida, donde las forzaba a hacerle "masajes" que casi siempre se convertían en sexo forzado.

Sin esperar los resultados de las investigaciones anunciadas, muchos quieren creer en el asesinato de este hombre que había invitado a tantas personas poderosas a sus jets o fiestas privadas -incluidos Trump, Bill Clinton o el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II-, pues durante su proceso judicial algunos de ellos podrían haber sido -quizás no objetivos de la justicia- pero sí al menos blanco de vergüenza.

ADEMÁS:

Trump alentó en Twitter esta avalancha de especulaciones sobre un posible asesinato, reunidas bajo la etiqueta "#EpsteinMurder’: el sábado por la noche difundió el vídeo publicado por el actor Terrence Williams, diciendo que Epstein "tenía información sobre (el expresidente) Bill Clinton" y sugiriendo que eso estaría relacionado con su muerte.

Para atizar las teorías conspirativas, que siempre encienden las redes sociales, muchos destacaron las casi 2.000 páginas de documentos judiciales publicadas el viernes, detallando las acusaciones contra Epstein de una mujer llamada Virginia Giuffre en una demanda civil.

Ella cita a varios políticos con los que supuestamente Epstein la obligó a tener relaciones sexuales. Todos lo negaron.

Otra interrogante es que la prisión federal donde se encontraba Epstein, el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, tiene fama de ser una de las más seguras del país. En sus instalaciones estuvo encerrado hasta julio el narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, que protagonizó dos espectaculares fugas en México.