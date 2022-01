Ucrania pidió "no sembrar el pánico" sobre una posible invasión rusa

Réznikov declaró que la información del servicio de Inteligencia de Ucrania y de sus socios indica que Rusia no desplegó ningún grupo de asalto que demuestre su intención de realizar una ofensiva al día siguiente. "Tal amenaza no existe. Por eso pido no sembrar el pánico. La guerra por parte de Rusia se desató contra Ucrania desde el 2014 mediante la ocupación de Crimea", dijo este lunes a la cadena de noticias ICTV.

El ministro se expresó este martes en el mismo sentido y comentó que Rusia cometió un acto de agresión contra Ucrania en el 2014, "destruyendo las fronteras internacionales al apoderarse de Crimea […] y partes de las regiones de Lugansk y Donetsk". "Así que a día de hoy la situación en el mundo no ha cambiado, la agresión continúa, la guerra continúa, pero no hay ninguna razón para creer que habrá una invasión abierta a través de la frontera por parte de la Federación Rusa a día de hoy, no tengo esa información, porque no hay ninguna agrupación de ataque, y punto".

Al ser preguntado sobre por qué los medios de comunicación constantemente reportan sobre la invasión rusa, aconsejó "llamar a sus colegas periodistas" y preguntarles por qué lo están haciendo.

Sobre la la salida de algunos diplomáticos y sus familiares de Estados Unidos, manifestó: "Más de 140 misiones diplomáticas se encuentran en Ucrania, y estas no dieron recomendaciones ni órdenes para evacuación".

