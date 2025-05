El multimillonario empresario Warren Buffett se retira después de 60 años

El multimillonario empresario Warren Buffett anunció que renunciará a su cargo de consejero delegado del conglomerado Berkshire Hathaway, tras 60 años de estar al frente de la compañía que lo convirtió en un ejemplo del éxito estadounidense y en icono de las inversiones.

En el anuncio realizado durante la reunión anual de inversionistas del grupo empresarial, Buffett, de 94 años, dejó claro de que no venderá ni una sola acción de su compañía, que pasó de ser una empresa textil en problemas en 1965 a un conglomerado de negocios con una capitalización bursátil de 1.15 billones de dólares en 2024.

El magante, conocido por saber aprovechar los momentos de crisis para hacerse con nuevos negocios e inversiones, pedirá a la junta directiva que designe al presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway Energy, Greg Abel, como su sucesor.

Durante la reunión, el gurú criticó las últimas medidas arancelarias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. "El comercio no puede ser un acto de guerra y creo que ha llevado a cosas malas. Deberíamos buscar comerciar con el resto del mundo, deberíamos hacer lo que mejor sabemos hace y ellos deberían hacer lo que mejor saben hacer", planteó Warren Buffett.

Buffett destacó que la decisión de conservar todas las acciones del conglomerado es una decisión económica "porque creo que las perspectivas de Berkshire serán mejores bajo la gestión de Greg (Abel) que bajo la mía".

"Puede que llegue el momento en que tengamos la oportunidad de invertir mucho dinero. Cuando llegue ese momento, creo que puede ser útil para la junta directiva, el hecho de que sepan que tengo todo mi dinero en la empresa, y creo que es inteligente, y ver lo que ha hecho Greg", afirmó el acaudalado filántropo.

Algunas de las empresas más conocidas que forman parte de Berkshire Hathaway incluyen Geico, Duracell, Dairy Queen, la ropa interior Fruit of the Loom, entre otros. Además, Buffett también tiene participaciones significativas en American Express, Bank of America, y Chevron.

El Oráculo de Omaha

La historia de Buffett, nacido en Omaha (Nebraska), se ha convertido en un ejemplo de éxito estadounidense, tanto que es conocido como "el Oráculo de Omaha" por su habilidad para invertir a largo plazo y sus opiniones son de las más respetadas en el mundo de los inversionistas.

Por eso, uno de los temas más esperados por los inversores era lo que tenía que decir Buffett sobre la política arancelaria del presidente Donald Trump, que no ha dejado de ocupar titulares, generar controversias y de tener impacto en la Bolsa. Y aunque no mencionó directamente al mandatario estadounidense, el empresario le dijo a la audiencia que "el comercio no debería ser un arma".

El nonagenario empresario, considerado el quinto hombre más rico del mundo según la revista Forbes, dijo que EE.UU. debería estar buscando comerciar con el resto del mundo. "Deberíamos hacer lo que hacemos mejor”.

"Es un gran error, en mi opinión, tener siete mil quinientos millones de personas que no te aprecian mucho y 300 millones que, de alguna manera, se jactan de lo bien que les ha ido", dijo Buffett.

De acuerdo con un informe de Berkshire, distribuido previo al inicio de la reunión, los aranceles del presidente Trump y otros riesgos geopolíticos crearon un entorno incierto para el conglomerado, con su amplia gama de seguros, transporte, energía, comercio minorista y otros negocios pero no puede predecir ningún impacto potencial en este momento.

"Nuestros resultados operativos periódicos pueden verse afectados en períodos futuros por los impactos de eventos macroeconómicos y geopolíticos en curso, así como por cambios en factores o eventos específicos de la industria o de la empresa”, señala el informe

Los inversores también aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre el recorte de gastos y el Departamento de Eficiencia Gubernamental creado por Trump en este segundo cuatrienio.

El multimillonario aseguró que controlar el déficit del presupuesto gubernamental es un problema que "nunca se resuelve por completo".

"Actualmente operamos con un déficit fiscal insostenible durante un período muy prolongado. No sabemos si se trata de dos años o de veinte porque nunca ha habido un país como Estados Unidos, pero esto es algo que no puede durar para siempre”, afirmó afamado inversionista.