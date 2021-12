Un millonario japonés despegó en una nave rusa y estará 12 días en el espacio

Se trata del empresario de la moda Yusaku Maezawa, quien decidió viajar junto a Yozo Hirano, asistente de producción y camarógrafo, para que lleve un registro audiovisual de toda su experiencia.

Ambos partieron desde las instalaciones de Baikonur, Kazajistán en una nave Soyuz MS-20 comandada por el experimentado cosmonauta ruso Alexander Misurkin.

Japones-espacio-01.jpg Maezawa y su asistente y productor Hirano partieron este miércoles rumbo a la Estación Espacial Internacional.

El viaje -del cual no trascendió cuánto le costó a Maezawa- tiene como destino la EEI donde pasarán 12 días antes de regresar a la Tierra, en una misión sin precedentes pero que marca un punto de partida.

"Me gustaría mirar a la Tierra desde el espacio. Me gustaría experimentar la oportunidad de sentir la ingravidez", dijo Maezawa el martes en una conferencia de prensa previa a vuelo. "Y también tengo una expectación personal: tengo curiosidad sobre cómo me cambiará el espacio, cómo cambiaré después de este vuelo espacial", agregó.

Japones-espacio-01.mp4

Maezawa reunió una lista de 100 cosas que hacer en el espacio después de pedir ideas al público, según una compañía que organizó el vuelo. La lista incluye "cosas sencillas de vida cotidiana y quizá algunas actividades divertidas, y otras preguntas más serias", indicó el presidente de Space Adventures, Tom Shelley.

"Su intención es intentar compartir con el público general la experiencia de lo que significa estar en el espacio", dijo Shelley.

Maezawa hizo su fortuna en el comercio minorista de moda al lanzar Zozotown, la más importante tienda on line de ropa de Japón. La revista Forbes estimó su fortuna en 2.000 millones de dólares.

El magnate también ha reservado un vuelo alrededor de la Luna a bordo del Starship, la próxima nave espacial de SpaceX (la firma de Elon Musk), previsto en principio para 2023. En ese viaje le acompañarán ocho ganadores de un concurso.