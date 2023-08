Uruguay: hallan sin vida el cuerpo de una joven de 17 años y detienen a su exnovio

Según detalló el fiscal del caso Jorge Vas en conferencia de prensa, el joven, también de 17 años, ayudó a las autoridades a encontrar el cuerpo de Valentina Cancela tras confesar su crimen.

Luego de la denuncia de desaparición de Cancela la policía de la localidad desplegó un operativo por tierra y aire con el objetivo de dar con el paradero de la joven.

Por su parte, Vas señaló que el menor es "imputable como adolescente infractor", algo que puede acarrear una "sanción privativa de libertad".

Según detallaron las fuentes policiales, Cancela fue vista por las cámaras de seguridad de la ciudad por última vez a las 15.30 de este martes en compañía de su expareja, con el que ingresó a una de las playas del lugar del que luego salió el joven en solitario.

En tanto, el jefe de la Policía de Maldonado, Erode Ruiz, dijo a la prensa que la mochila hallada se encontraba enterrada por lo que "hubo que hacer un pozo para taparlo".

La palabra de la mamá de Valentina

Liliana Sarmoria, la mamá de Valentina, habló sobre su expareja y dijo que su hija lo había denunciado “porque era una persona violenta”.

“Lamentablemente, ellos empezaron una relación, como toda chica adolescente, con todas sus ganas de conocer a alguien. En primera instancia él se muestra como una persona galante -no tanto con palabras porque siempre fue muy hermético- pero sí con detalles, de un alfajor o algo. Hasta que después fue pasando el tiempo y eso fue cambiando, y se tornó en una relación violenta”, contó.

También destacó que, antes de la desaparición, ella habló con el padre del exnovio de su hija. “Le dije ‘voy a denunciar a tu hijo, esto no puede pasar, no es algo sano para ambos’”, recordó.

El jefe de la policía de Maldonado se limitó a decir en rueda de prensa que “no podemos ni hablar con él porque es menor”.

Sin título-1.jpg Uruguay: quedó detenido el ex novio de la joven.

Cómo fue la búsqueda de la joven

La policía de Maldonado desplegó durante la jornada de este miércoles un intenso operativo de búsqueda por tierra, aire y mar para hallar a la joven. Al lugar arribaron perros especializados y drones de la Guardia Republicana para avanzar con la búsqueda de la joven. También patrullaba un helicóptero de la Policía, que no pudo encontrar nada “por las acacias” que están en la costa.

En paralelo, sus compañeros del liceo 5 de Punta del Este armaron una búsqueda aparte: compartieron imágenes de ella a través de sus redes sociales y se comunican a través de un foro que busca a personas desconocidas, actualizando cualquier información con respecto al caso.

“Hola gente, vengo acá devuelta para pedir por favor que no difundan información a menos que no estén seguros que sea cierta. Me llegó mucha información que nada tiene que ver y nadie sabe de dónde la sacaron. El paradero de Valentina sigue siendo oficialmente desconocido, ya que ha escuchado a varias personas decir que encontraron su cuerpo. Tengan un mínimo de empatía con la familia y amigos cercanos, estamos pasandola muy mal”, publicó una compañera suya en Instagram.