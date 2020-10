Mujica, quien gobernó el vecino país entre 2010 y 2015. esgrimió entre sus motivos su retiro definitivo de la política activa.

A los 85 años, explicó que la pandemia de coronavirus, su edad y una enfermedad autoinmune que padece lo llevaron a tomar esa decisión.

Alberto-Fernandez-y-Pepe-Mujica.jpg

"Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía", escribió Mujica en una carta leída en sesión extraordinaria del Senado.

"Me está echando la pandemia. Ser senador es hablar con gente y andar por todos lados. Estoy amenazado por todos lados: por la vejez y por mi enfermedad. Si mañana aparece una vacuna yo no me puedo vacunar", agregó.

El ex presidente del Frente Amplio será reemplazado por Alejandro Sánchez en la Cámara de Senadores.

Sanguinetti, que presidió Uruguay entre 1985 y 1990 y entre 1995 y 2000, fue el otro ex mandatario del país vecino que presentó su renuncia al Senado.

"Por la presente vengo a renunciar al cargo de senador que actualmente ocupo. Me motiva principalmente la necesidad de atender la secretaría general del Partido Colorado, mis actividades periodísticas y corresponsalías editoriales", escribió en su carta de renuncia.

Sanguinetti, de 84 años, le dejará su lugar a Tabaré Viera, para dedicarse "a otras tareas".