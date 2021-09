Videos: un muerto y daños materiales fue el saldo del terremoto en México

A pesar de la violencia del sismo que ocasionó pánico en la población, en particular al interrumpirse el servicio eléctrico, hubo daños materiales pero no de gran importancia y se redujo a caída de alumbrado, mampostería, toldos y algunos muros, lo que no dejó de ser celebrado por las autoridades que desde el primer momento trabajaron en las tareas de asistencia.

El terremoto se sintió en Ciudad de México, así como en Oaxaca, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz, en tanto que se activaron los protocolos de emergencia y revisión. En las primeras horas, se registraron 73 réplicas, la más potente de magnitud 5,2.

La única víctima fatal falleció porque se le cayó encima un poste de luz en el municipio de Coyuca de Benítez, informó el gobernador del estado de Guerrero. En ese municipio, se produjo importantes daños en estructuras metálicas y cristales de algunos establecimientos, además del desmoronamiento de las fachadas de varias viviendas.

"Hoy sentí lo mismo que en el terremoto del 2017. Juré que se me venían los edificios encima", escribió el actor Ricardo Leguízamo-Roca. En la ciudad de México varias personas salieron a la calle a pesar de la copiosa lluvia que se registraba, con el recuerdo fresco del sismo de septiembre de 2017, que ocasionó decenas de víctimas, además de importantes daños materiales.

En los numerosos videos que se subieron a redes sociales se pudieron ver llamativas luminosidades en el cielo. Si bien las mismas podrían haber sido adjudicadas a la tormenta que afectaba varios sectores del territorio mexicano y a la explosión de transformadores de alta tensión, los expertos lo atribuyen a la triboluminiscencia, un fenómeno poco común asociado a sismos de origen volcánico.

¿Cómo se produce la triboluminiscencia? Rocas de la corteza terrestre como el Basalto y el Gabro tienen pequeñas imperfecciones en sus cristales, por lo que cuando una onda sísmica golpea, la fricción libera cargas eléctricas de estas rocas.

Las cargas se juntan y salen disparadas a la superficie a gran velocidad manifestándose en el aire en forma de descargas eléctricas y luz. Se cree que sólo el 0m5% de los sismos producen estas luces, por lo que lo que se dio anoche en México es un fenómeno muy extraño.

